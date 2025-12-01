Altenkirchen
Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Altenkirchen
Ein unbekannter Täter drang am Donnerstag, 18.09.2025 in der Zeit von 02:30 Uhr bis 03:17 Uhr durch Aufbrechen des Schlosses einer Nebeneingangstür in das Lebensmittelgeschäft "Alsaleh Markt" in der Kölner Str.

1 in Altenkirchen ein. Dort entwendet er die Tageseinnahmen aus der Kasse und nahm eine Geldzählmaschine mit.

Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/SHZWPqD

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

