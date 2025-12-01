1 in Altenkirchen ein. Dort entwendet er die Tageseinnahmen aus der Kasse und nahm eine Geldzählmaschine mit.
Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/SHZWPqD
Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0.
Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Altenkirchen
