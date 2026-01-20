Die Geschädigte wurde zuvor Opfer des Phänomens "falscher Bankmitarbeiter" und übergab dem unbekannten Täter ihre EC-Karte.
Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/ovIxQUM
Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261 92156-390 entgegen.
Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug
