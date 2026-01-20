Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Am 15.08.2025 kam es zur rechtswidrigen Geldabhebung an einem Geldautomat im Schängel Center Koblenz.

Die Geschädigte wurde zuvor Opfer des Phänomens "falscher Bankmitarbeiter" und übergab dem unbekannten Täter ihre EC-Karte.



Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/ovIxQUM



Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261 92156-390 entgegen.



Polizeipräsidium Koblenz

