Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug





Unter einem Vorwand gelang es ihm, die Geschädigte dazu zu bringen, ihre EC-Karte und die ihres Ehemannes samt PIN einem Abholer zu überlassen, der die Karten am selben Tag an ihrem Haus abholte.



Mit den so erlangten EC-Karten erfolgten am 18.04.2026 zwischen 16:49 Uhr und 17:23 Uhr mehrere unberechtigte Geldabhebungen an verschiedenen Geldausgabeautomaten im Bereich Koblenz.



Es konnten Bilder des unbekannten Geldabhebers gesichert werden.



Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität der abgebildeten Person.



Bilder unter folgendem Link einsehbar: https://s.rlp.de/iSw1SoE



Hinweise an die Kriminaldirektion Koblenz unter Tel. 0261/103-53841 oder 0261/92156390



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

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K.Zorn

Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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