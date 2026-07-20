Neuwied
Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug
Symbolbild

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dpa

Am 16.06.2026 wurde eine 76-jährige Seniorin in Neuwied Opfer eines Betrugs.

Lesezeit 1 Minute

Gegen 11:30 Uhr kontaktierte sie ein bislang unbekannter Täter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus.
Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied unberechtigt Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Fotos des Tatverdächtigen sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/sfX5DB3

Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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