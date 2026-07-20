Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Gegen 11:30 Uhr kontaktierte sie ein bislang unbekannter Täter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus.

Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied unberechtigt Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben.



Fotos des Tatverdächtigen sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/sfX5DB3



Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell