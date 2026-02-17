Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Gegen 10:00 Uhr kontaktierte sie eine bislang unbekannte Täterin telefonisch und gab vor, angebliche Kabelarbeiten am Anwesen müssten umgehend bezahlt werden.



Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied ein Geldbetrag unberechtigt vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Abhebungen erfolgten an mehreren Geldautomaten in Neuwied.



Fotos des Täters können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/N4xxFeV



Hinweise bitte an die Polizei Lahnstein unter der Telefonnummer 0261 103-53162.



