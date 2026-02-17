Neuwied
Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug
Symbolbild
dpa

Am 12.06.2025 wurde eine 91-jährige Seniorin in Neuwied Opfer eines Betrugs.

Lesezeit 1 Minute

Gegen 10:00 Uhr kontaktierte sie eine bislang unbekannte Täterin telefonisch und gab vor, angebliche Kabelarbeiten am Anwesen müssten umgehend bezahlt werden.

Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied ein Geldbetrag unberechtigt vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Abhebungen erfolgten an mehreren Geldautomaten in Neuwied.

Fotos des Täters können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/N4xxFeV

Hinweise bitte an die Polizei Lahnstein unter der Telefonnummer 0261 103-53162.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren