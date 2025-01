Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger

Diese suggerierten ihr, dass ihr Bankkonto gehackt wurde und boten ihr Hilfe bei der Behebung an.



Hierzu konnten die Betrüger mehrere Transaktionsnummern in Erfahrung bringen und anschließend einen Geldbetrag in fünfstelliger Höhe an ein Bankkonto einer hessischen Bank transferieren.



Durch Ermittlungen bei der tatsächlichen Kontoinhaberin des Zielkontos konnte in Erfahrung gebracht werden, dass diese im Glauben einer bislang unbekannten männlichen Person aus einer Notlage zu helfen, diesem ihre Bankkarte und die dazugehörige PIN aushändigte.

In der Folge verfügte der unbekannte männliche Täter die aus der Betrugsstraftat stammenden Geldeingänge an Geldautomaten in Erlensee und Langenselbold.



Fotos des Tatverdächtigen können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/HK9qt2e



Die Identität des Tatverdächtigen ist bislang ungeklärt.



Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter der Telefonnummer 02651 801-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell