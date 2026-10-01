Neuwied
Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Raub
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Samstag, 15.08.2026 gegen 08:05 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in der Insterburger Straße in Neuwied und brach zunächst einen Automaten mittels Brecheisen auf.

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Als die anwesende Angestellte darauf aufmerksam wurde, attackierte er diese mit Pfefferspray und körperlicher Gewalt. Im Rahmen der Tat raubte der Täter Bargeld sowie einen Autoschlüssel. Durch die Tat wurde die Geschädigte nicht unerheblich verletzt. Der Täter entkam unerkannt.

Wer kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?

Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/bhY9xYU

Hinweise bitte per E-Mail an kineuwied@polizei.rlp.de oder telefonisch an die Polizeiinspektion Neuwied 02631 - 878 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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