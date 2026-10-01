Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Raub



Als die anwesende Angestellte darauf aufmerksam wurde, attackierte er diese mit Pfefferspray und körperlicher Gewalt. Im Rahmen der Tat raubte der Täter Bargeld sowie einen Autoschlüssel. Durch die Tat wurde die Geschädigte nicht unerheblich verletzt. Der Täter entkam unerkannt.



Wer kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?



Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/bhY9xYU



Hinweise bitte per E-Mail an kineuwied@polizei.rlp.de oder telefonisch an die Polizeiinspektion Neuwied 02631 - 878 0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

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