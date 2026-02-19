Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Die Pakete trugen sie anschließend zum Abtransport zu ihrem vor Ort geparkten PKW und entfernten sich daraufhin.
Da die Täter und der mitgeführte PKW bei Tatausführung videografiert wurden, konnte zeitnah ein Täter ermittelt werden. Dieser macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, die entwendeten Pakete konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung nicht bei ihm aufgefunden werden.
Die bisherigen Ermittlungen zum zweiten Täter verliefen ergebnislos, weswegen das AG Koblenz nun einen Beschluss zur Veröffentlichung von Täterlichtbildern erlassen hat.
Das Foto kann in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/QZj4Lsf
Hinweise zur Identität des Mannes bitte an die Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742-9350.
