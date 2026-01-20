Öffentlichkeitsfahndung nach bandenmäßigem Ladendiebstahl





Die Täter entwendeten gemeinsam hochpreisige Alkoholika im fünfstelligen Bereich. Der Tatverdacht ergibt sich aus den bisherigen polizeilichen Ermittlungen, insbesondere den Angaben der Mitarbeiter des REWE Marktes sowie der vorhandenen Videoaufzeichnungen.



Im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung soll die Identität zweier der bislang noch unbekannten Tatverdächtigen festgestellt werden.



Anhand der Videoaufzeichnung konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:



Tatverdächtiger 1:



- Männlich

- Schlank

- hellhäutig

- Dunkler Oberlippenbart

- Ca. 30 Jahre alt

- Blaue Jeans

- Weiß-graue Turnschuhe

- Grau-schwarze Jacke mit Kapuze

- Schwarze Kappe mit weißem rechteckigem Patch



Tatverdächtiger 2:



- Männlich

- Schlank

- Dunkler Vollbart

- ca. 35-40 Jahre alt

- Blaue Jeans

- Schwarze Jacke

- Schwarze Turnschuhe

- Schwarzes G-Star Shirt

- Schwarze Kappe

- Grauer Rucksack (kastenförmig)



Fotos der Tatverdächtigen sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/JmwUA5s



Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell