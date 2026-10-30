Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl

Die Beschuldigten äußerten Interesse an einer Goldkette und leisteten eine Anzahlung in Höhe von 200 Euro. Unter dem Vorwand, in Kürze mit dem Restbetrag zurückzukehren, verließen die Beschuldigten das Geschäft. Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass die Goldkette durch die Beschuldigten entwendet wurde. Dem Geschädigten entstand ein finanzieller Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Fotos der Beschuldigten sind in unserem Fahndungsportal veröffentlicht: https://s.rlp.de/NoKfJMV

Wer kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631878-256 oder per E-Mail an kineuwied.k43.eigentum(at)polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell