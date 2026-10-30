Neuwied
Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Drei bisher unbekannte Beschuldigte, zwei Männer und eine Frau, betraten am 04.08.2026 gegen 12:05 Uhr einen Goldladen in Linz am Rhein.

Lesezeit 1 Minute

Die Beschuldigten äußerten Interesse an einer Goldkette und leisteten eine Anzahlung in Höhe von 200 Euro. Unter dem Vorwand, in Kürze mit dem Restbetrag zurückzukehren, verließen die Beschuldigten das Geschäft. Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass die Goldkette durch die Beschuldigten entwendet wurde. Dem Geschädigten entstand ein finanzieller Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Fotos der Beschuldigten sind in unserem Fahndungsportal veröffentlicht: https://s.rlp.de/NoKfJMV
Wer kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben?
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631878-256 oder per E-Mail an kineuwied.k43.eigentum(at)polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren