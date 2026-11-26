Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.



Personenbeschreibung:



- 75 Jahre alt

- ca. 1,70 m groß

- auffallender Gang (zieht ein Bein nach)

- blaue Jeans

- dunkelblauer Schal

- dunkelblaue Winterjacke

- heller Stoffbeutel

- kein Handy



Die Vermisste ist auf eine Gehhilfe angewiesen, führt diese jedoch nicht mit sich. In der Anlage befindet sich ein Foto der Vermissten.



Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 8780 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung:

Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Das Polizeipräsidium Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.



Rückfragen bitte an:



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