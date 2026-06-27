Andernach
Öffentlichkeitsfahndung nach 73-jähriger Johanna B. aus Andernach
Vermisste
Vermisste
Polizeipräsidium Koblenz

Seit Freitagnachmittag, den 26.06.2026 wird die 73-jährige Johanna B. aus Andernach vermisst. Sie wurde zuletzt am 26.06.2026 gegen 16:00 Uhr im Bereich der Innenstadt von Andernach gesehen.

Lesezeit 1 Minute

Hinweise auf einen aktuellen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.
Frau B. ist nur eingeschränkt orientiert und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.
Beschreibung:
weiblich,
ca. 170cm groß,
schlanke Statur,
graue Haare,
blaues T-Shirt;

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Andernach unter Tel.: 02632-9210 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Das Bild der Vermissten ist nur für Fahndungszwecke bestimmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale, für die PI Andernach
Stefan Müller, PvD

Telefon: 0261-92156-100
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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