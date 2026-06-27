Öffentlichkeitsfahndung nach 73-jähriger Johanna B. aus Andernach

Hinweise auf einen aktuellen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.
Frau B. ist nur eingeschränkt orientiert und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.
Beschreibung:
weiblich,
ca. 170cm groß,
schlanke Statur,
graue Haare,
blaues T-Shirt;
Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Andernach unter Tel.: 02632-9210 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Das Bild der Vermissten ist nur für Fahndungszwecke bestimmt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale, für die PI Andernach
Stefan Müller, PvD
Telefon: 0261-92156-100
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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Hinweise auf einen aktuellen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.