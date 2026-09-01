Koblenz
Öffentlichkeitsfahndung nach 62-Jähriger Hannah T.- ERLEDIGT
Symbolbild

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dpa

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 62-jährigen Hannah T. (https://www. presseportal. de/blaulicht/pm/117715/6343348) wird hiermit zurückgenommen.

Koblenz (ots) -

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 62-jährigen Hannah T. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6343348) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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