Koblenz (ots) -
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 62-jährigen Hannah T. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6343348) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden.
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Öffentlichkeitsfahndung nach 62-Jähriger Hannah T.- ERLEDIGT
Koblenz (ots) -