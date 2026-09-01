Öffentlichkeitsfahndung nach 62-Jähriger Hannah T.

Vermutliche Bekleidung:
-langes beige farbiges Kleid -Jeansjacke -Jeanshut -weiße Sneaker
Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/o1jtFJ0
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 026192156390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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