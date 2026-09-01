Andernach
Öffentlichkeitsfahndung nach 62-Jähriger Hannah T.
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Seit dem 30.09.2026, 19:00 Uhr wird die 62-jährige Hannah T. vermisst. Zuletzt wurde sie in Andernach gesehen. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.



Vermutliche Bekleidung:

-langes beige farbiges Kleid -Jeansjacke -Jeanshut -weiße Sneaker

Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/o1jtFJ0

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 026192156390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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