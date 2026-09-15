Öffentlichkeitsfahndung nach 36-jährigem Mann aus Vallendar erledigt

Mit Verweis auf die Pressemeldung des PP Koblenz von heute, 11.38 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der vermisste Stefan W. wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle O. Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.

Koblenz (ots) -



Mit Verweis auf die Pressemeldung des PP Koblenz von heute, 11.38 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der vermisste Stefan W. wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O.Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell