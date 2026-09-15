Koblenz
Öffentlichkeitsfahndung nach 36-jährigem Mann aus Vallendar erledigt
Symbolbild
dpa

Mit Verweis auf die Pressemeldung des PP Koblenz von heute, 11.38 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der vermisste Stefan W. wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle O. Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.

Koblenz (ots) -

Mit Verweis auf die Pressemeldung des PP Koblenz von heute, 11.38 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der vermisste Stefan W. wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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