Öffentlichkeitsfahndung nach 36-jährigem Mann aus Vallendar erledigt

Koblenz (ots) -
Mit Verweis auf die Pressemeldung des PP Koblenz von heute, 11.38 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der vermisste Stefan W. wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.
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Koblenz (ots) -