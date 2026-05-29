Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Mirjam E.



Sie ist wahrscheinlich mit einem grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen AW-JE 141 unterwegs. Hinweis: In den sozialen Medien ist derzeit ein falsches Kennzeichen in Umlauf.



Beschreibung



Äußere Erscheinung:



- blaue Augen

- dunkelblonde Haare, schulterlang

- ca 165 cm groß

- Gewicht ca. 50kg

- schlanke Statur

- Schuhgröße 39

- Tattoos: linkes Handgelenk, Vogel (geschwungen) / Bauch/Hüfte:

rechtsseitig Schmetterling

- Kleidergröße 36/38



Bekleidung:



- rosa Rock

- rosa Pullover

- silber-glitzernde Sandalen

- goldene Kette



Fotos sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/6x3e3MY



Hinweise bitte an die Telefonnummer 0261-10351350.



Rückfragen bitte an:



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Telefon: 0261-103-0

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