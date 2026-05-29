Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Mirjam E.

Sie ist wahrscheinlich mit einem grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen AW-JE 141 unterwegs. Hinweis: In den sozialen Medien ist derzeit ein falsches Kennzeichen in Umlauf.
Beschreibung
Äußere Erscheinung:
- blaue Augen
- dunkelblonde Haare, schulterlang
- ca 165 cm groß
- Gewicht ca. 50kg
- schlanke Statur
- Schuhgröße 39
- Tattoos: linkes Handgelenk, Vogel (geschwungen) / Bauch/Hüfte:
rechtsseitig Schmetterling
- Kleidergröße 36/38
Bekleidung:
- rosa Rock
- rosa Pullover
- silber-glitzernde Sandalen
- goldene Kette
Fotos sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/6x3e3MY
Hinweise bitte an die Telefonnummer 0261-10351350.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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