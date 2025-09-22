Lahnstein
Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jährigem Martin F. aus Lahnstein
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Seit Sonntag, 21.09.2025 gegen 5 Uhr wird Martin F. aus Lahnstein vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

- 170-175 cm groß
- Sehr schlank, 50-55 kg
- Braune, kurze Haare
- Braune Augen
- 2 Ohrlöcher mit Stecker
- Tattoo am linken Zeigefinger (Oberseite): Kreuz

Ein Foto des Vermissten ist hier einsehbar: https://s.rlp.de/v7UYHSD

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region