Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jährigem Martin F. aus Lahnstein

Seit Sonntag, 21.09.2025 gegen 5 Uhr wird Martin F. aus Lahnstein vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.





Personenbeschreibung / Besondere Hinweise



- 170-175 cm groß

- Sehr schlank, 50-55 kg

- Braune, kurze Haare

- Braune Augen

- 2 Ohrlöcher mit Stecker

- Tattoo am linken Zeigefinger (Oberseite): Kreuz



Ein Foto des Vermissten ist hier einsehbar: https://s.rlp.de/v7UYHSD



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





