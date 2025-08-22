Personenbeschreibung:
- ca. 175 cm groß
- 60 bis 65 kg
- gefärbte braun/schwarze (schulterlange) Haare; meist zum Zopf
bzw. "Dutt" gebunden
- Tätowierung am rechten Unterarm (vermutl. ein sog.
Lucifer-Zeichen oder Siegel)
- Narben an beiden Unterarmen
Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/xxkmXxg
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Öffentlichkeitsfahndung nach 24-jähriger Selina D.