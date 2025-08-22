Öffentlichkeitsfahndung nach 24-jähriger Selina D.

Seit Sonntag, 17. August 2025, wird die 24-jährige Selina D. aus Boppard vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.





Personenbeschreibung:



- ca. 175 cm groß

- 60 bis 65 kg

- gefärbte braun/schwarze (schulterlange) Haare; meist zum Zopf

bzw. "Dutt" gebunden

- Tätowierung am rechten Unterarm (vermutl. ein sog.

Lucifer-Zeichen oder Siegel)

- Narben an beiden Unterarmen



Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/xxkmXxg



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156390.



