Seit Montag, 22.09.2025 gegen 14:30 Uhr wird die 14-jährige Delara Amelie W. aus Kaub vermisst.
Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor.
Ein Foto der Vermissten ist hier einsehbar: https://s.rlp.de/yUierIN
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur 02602 92260 oder die Polizeiinspektion St. Goarshausen 06771 93270.
Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Delara Amelie W. aus Kaub
