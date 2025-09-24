Koblenz
Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Delara Amelie W. aus Kaub - Erledigung
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Mit Bezug auf die Pressemitteilung von heute, 24.09.14.19 Uhr, betreffend die 14-Jährige Vermisste Delara aus Kaub teilt die Polizei mit, dass das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Koblenz (ots) -

Mit Bezug auf die Pressemitteilung von heute, 24.09., 14.19 Uhr, betreffend die 14-Jährige Vermisste Delara aus Kaub teilt die Polizei mit, dass das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region