Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Delara Amelie W. aus Kaub - Erledigung

Mit Bezug auf die Pressemitteilung von heute, 24.09.14.19 Uhr, betreffend die 14-Jährige Vermisste Delara aus Kaub teilt die Polizei mit, dass das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Koblenz (ots) -



Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.



