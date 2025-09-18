Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jähriger Hailey Sue M.

Remagen (ots) -



Seit Samstag, den 13.09.2025, wird die 12-jährige Hailey Sue M. aus Remagen vermisst.



Hailey Sue wurde zuletzt am genannten Tag im Bereich Bahnhof / McDonalds in Remagen gesehen. Es liegen Hinweise vor, dass sie möglicherweise in Richtung Bonn (Pützchens Markt) reisen wollte. Zudem bestehen Bezüge nach Aachen bzw. NRW allgemein.



Zur zuletzt getragenen Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Sie ist ca. 160 cm groß und hat lange schwarze Haare.



Hinweise auf eine Straftat liegen momentan nicht vor.



Ein Foto des Mädchens ist hier einsehbar: https://s.rlp.de/tYThO5R



Personen, die Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich zu melden bei der Polizeiinspektion Remagen, Tel.: 02642 9382-0 oder der Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651 801-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





