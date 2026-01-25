Koblenz
Oberdürenbach/Niederzissen - DNA-Reihenuntersuchung Korrektur der Pressemeldung von heute, 16.18 Uhr
Die Zahl der Personen, die an der DNA-Reihenuntersuchung teilgenommen haben, wird von 1.461 auf 1.463 korrigiert. Die übrigen Inhalte der Meldung bleiben unberührt.

Koblenz (ots) -

