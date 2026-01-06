Oberdürenbach/Niederzissen - DNA-Reihenuntersuchung im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt am 21.06.2025

Aufgrund der derzeitigen Spurenlage ist davon auszugehen, dass es am Samstag, den 21.06.2025 zwischen 17.00-17.30 Uhr, in der Ortsgemeinde Oberdürenbach (Landkreis Ahrweiler) zu dieser Straftat gekommen ist. Die bisherigen, umfangreichen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des männlichen Tatverdächtigen geführt. In der Öffentlichkeit wurde der Vorfall bereits mehrfach thematisiert. Wir verweisen auf die bisherige Berichterstattung des Polizeipräsidiums Koblenz.



Als weitere Ermittlungsmaßnahme führt die Kriminalinspektion Mayen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz vom 23.-25.01.2026 in der Sporthalle Niederzissen eine DNA-Reihenuntersuchung zum Abgleich mit einer tatrelevanten Spur durch. Hierfür erfolgt die auf Freiwilligkeit beruhende Entnahme einer Speichelprobe bei einem bestimmten Personenkreis. Bereits am 05. und 06.08.2025 wurde in der Ortsgemeinde Oberdürenbach eine DNA-Reihenuntersuchung durchgeführt, die nunmehr auf weitere Ortsgemeinden ausgeweitet wird.



Der zuvor benachrichtigte Personenkreis erhält an den drei Tagen zentral in Niederzissen die Möglichkeit zur Abgabe der Speichelprobe. Insgesamt werden über 2.000 Personen angeschrieben und um Unterstützung der Ermittlungsbehörden gebeten.



Medienvertreter, die an einer Berichterstattung zu der Maßnahme interessiert sind, werden gebeten, sich vorab mit der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz unter Tel: 0261/103-50020 (-21) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz (für die KI Mayen)

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell