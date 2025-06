Oberdürenbach - Nachtragsmeldung zum Hinweisaufruf vom 22.06.2025

Die Suche nach dem Tatverdächtigen ist trotz der bereits am Tattag stattgefundenen Such- und Ermittlungsmaßnahmen bislang erfolglos verlaufen. Wir bitten weiterhin um Verständnis dafür, dass wir zu den Geschehnissen insbesondere zum Schutz des beteiligten Mädchens und deren Angehörigen keine Angaben machen können.



Nach wie vor ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Deshalb möchten wir darum bitten, dass Hinweise ausschließlich an die Polizei gerichtet werden. Leider müssen wir feststellen, dass nicht verifizierte Hinweise und Meldungen in den sozialen Medien (u.a. Facebook, Whatsapp-Gruppen) kursieren, was die polizeilichen Ermittlungen zusätzlich erschwert. Beteiligen Sie sich bitte nicht an diesen Meldungen, Gerüchten oder Spekulationen und teilen Sie diese nicht.



Zur Beschreibung des Tatverdächtigen sind bislang ausschließlich die folgenden Merkmale aufgrund der Übereinstimmung von Hinweisen und Aussagen verifiziert:



- männlich, ca. 30-35 Jahre alt

- 170-180 cm groß

- heller Teint

- dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart

- schwarzes T-Shirt und kurze, schwarze Hose



Hinweise werden nach wie vor von der Polizeiinspektion Remagen unter 02642/9382-0 oder per E-Mail unter piremagen.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.



Zur Erinnerung: Der Vorfall ereignete sich am Samstag, dem 21.06.2025, ca. 17.15-17.30 Uhr, im Bereich Sportplatz/Am Burberg in Oberdürenbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell