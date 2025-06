Oberdürenbach - Hinweisaufruf im Zusammenhang mit einem Vorfall am 21.06.2025

Nach dem derzeitigen Ermittlungstand ereignete sich der Vorfall im Bereich Sportplatz/ Am Burberg. Das Kind wurde von einem Mann angesprochen und zu einem nahegelegenen Reitplatz gelockt. Die Ermittlungen zum Tatablauf dauern an und können im Moment nicht konkretisiert werden. Das Kind ist körperlich unverletzt und befindet sich in der Obhut der Eltern.



Der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ist derzeit nicht bekannt. Die unmittelbar am Samstagabend eingeleiteten Suchmaßnahmen im relevanten Bereich verliefen ergebnislos.



Die Kriminalinspektion Mayen hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang bitten wir um Hinweise:



1.



Wer hat Samstagnachmittag eine Person in dem oben beschriebenen Bereich beobachtet, auf die folgende Beschreibung zutrifft:



- Männlich, ca. 30-35 Jahre alt

- 170-180 cm groß

- Heller Teint

- Dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart

- Schwarzes T-Shirt und kurze, schwarze Hose



2.



Wer hat ansonsten Beobachtungen gemacht, die mit diesem Vorfall im Zusammenhang stehenden könnten?



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Remagen unter 02642/9382-0 oder per E-Mail unter piremagen.wache@polizei.rlp.de.



Wir bitten nochmals ausdrücklich um Verständnis, dass wir zu den Geschehensabläufen sowie zum beteiligten Kind, insbesondere zum Schutz der Persönlichkeitsrechte, auch auf Nachfrage keine näheren Angaben machen können.



