Oberdürenbach - Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt am 21.06.2025

Die bisherigen, umfangreichen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des männlichen Tatverdächtigen geführt.



Aus diesem Grund führt die Kriminalinspektion Mayen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz am 05. und 06.08.2025 eine groß angelegte Zeugenbefragung sowie freiwillige Entnahmen von Speichelproben zum Abgleich mit einer tatrelevanten Spur in Oberdürenbach durch.



Der Vorfall soll sich am 21.06.2025, gegen 17.00-17.30 Uhr, im Bereich Sportplatz/Am Burberg in Oberdürenbach, ereignet haben. Die tatverdächtige Person wird wie folgt beschrieben:



- ca. 30-35 Jahre alt

- 170-180 cm groß

- heller Teint

- dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart

- schwarzes T-Shirt

- schwarze Hose



Hinweisgeber, die möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Remagen unter 02642/9382-0 in Verbindung zu setzen.



