Notlandung eines Segelfliegers auf einem Garagendach in Koblenz-Bisholder

Am 07.06.25 gegen 16:45 Uhr kam es in Koblenz Bisholder zu einem Unfall mit einem einsitzigen Segelflieger.

Aufgrund von Problemen beim Landeanflug kam der 35 jährige Pilot leicht vom Kurs ab und musste auf einem nahegelegenen Garagendach notlanden. Er wurde dabei leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. An der Garage und am Segelflieger entstand Sachschaden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

i.A. Bildhauer

Telefon: 0261-921560

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell