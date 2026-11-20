Gegen 13.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein, dass im Bereich einer Bushaltestelle ein Kind in ein Fahrzeug gezogen worden sein soll.



Die umfangreichen, unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zu keinen weiteren Feststellungen. Die Befragung mehrerer Zeugen wurde ebenfalls unmittelbar durchgeführt.



Die weiteren Ermittlungen konnten keinen strafrechtlich relevanten Sachverhalt bestätigen. Auch nach Rückmeldung der örtlichen Schule wird kein Kind vermisst.



Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einem folgenlosen Streitgeschehen unter Minderjährigen auszugehen.



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