Nickenich: Verkehrsunfallflucht

Nach den ersten Ermittlungen missachtete die weibliche Unfallverursacherin, mit ihrem Seat, die Vorfahrt des Geschädigten und kollidierte mit diesem. Der Geschädigte wollte die Polizei rufen, was die Verursacherin jedoch ablehnte. Als der Geschädigte die Polizei informierte, sammelte der Beifahrer der Unfallverursacherin die verlorenen Teile des Seat ein und beide entfernten sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung wurde der Seat in der Nähe verlassen aufgefunden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei werden weiter fortgeführt.

Zeugen die Angaben zum Unfall oder den Beteiligten geben können, werden gebeten sich unter der 02632- 9210 bei der Polizei in Andernach zu melden.



