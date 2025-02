Nickenich: Einbruch in das Pfarrheim der Ortsgemeinde Nickenich

Im Zeitraum vom 24.02.2025, 13:00 Uhr, bis zum 26.02.2025, gegen 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Pfarrheim der Ortsgemeinde Nickenich ein.

Hierbei entwendeten sie u.a. auch einen Möbeltresor.

Zeugen die Hinweise auf den/die Täter oder zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



