Neuwied - Weiterer Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der A3

Hierbei wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt.
Über eine Schadenshöhe können noch keine Aussagen getroffen werden.
Auch für diesen Unfallbereich ist die BAB in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt und es wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Sperrungen werden vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Sofern möglich, sollte der Bereich großräumig umfahren werden.
Die Polizeiautobahnstation Montabaur befindet sich bei den Unfallaufnahmen sowie den Verkehrslenkungsmaßnahmen. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen, die PASt Montabaur berichtet unaufgefordert nach.
