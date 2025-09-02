Koblenz
Neuwied - Weiterer Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der A3

Symbolbild

dpa

In der Folge des Verkehrsunfalls von 10.40 Uhr auf der A3, Fahrtrichtung Köln (Bereich Neustadt/Wied, km 46) kam es gegen 14.40 Uhr im Rückstau bei km 56, zwischen den Anschlussstellen Neuwied und Neustadt/Wied zu einem Auffahrunfall von drei LKW.

Lesezeit 1 Minute

Hierbei wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt.

Über eine Schadenshöhe können noch keine Aussagen getroffen werden.
Auch für diesen Unfallbereich ist die BAB in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt und es wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Sperrungen werden vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Sofern möglich, sollte der Bereich großräumig umfahren werden.

Die Polizeiautobahnstation Montabaur befindet sich bei den Unfallaufnahmen sowie den Verkehrslenkungsmaßnahmen. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen, die PASt Montabaur berichtet unaufgefordert nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region