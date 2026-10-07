Neuwied
Neuwied - B 42 - Unfall mit schwerverletzten Personen
Symbolbild
dpa

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls im Bereich der B42, Anschlussstelle Engers / Heimbach-Weis, im Einsatz.


In diesem Bereich kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kam auf dem Dach zum Liegen.
Die Insassen des Pkw wurden verletzt.
Die Abfahrt von der B42, sowie die Auffahrt auf die B42 sind in diesem Bereich derzeit gesperrt.

Weitere Angaben sind zur Zeit noch nicht möglich. Es wird gebeten, von Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK'in Scholtyssek
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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