Neuwied - B 42 - Unfall mit schwerverletzten Personen



In diesem Bereich kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Insassen des Pkw wurden verletzt.

Die Abfahrt von der B42, sowie die Auffahrt auf die B42 sind in diesem Bereich derzeit gesperrt.



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