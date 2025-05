Neues Bezirksdienstbüro in Koblenz-Ehrenbreitstein!

Das Bezirksdienstbüro in Koblenz-Ehrenbreitstein hat seinen neuen Standort bezogen: Seit kurzem befindet sich das Büro in den Räumlichkeiten der Wasserschutzpolizei in der Emser Straße 21. Bürgerinnen und Bürger finden dort nun eine moderne und gut erreichbare Anlaufstelle für ihre Anliegen.





Mit dem Umzug in das Gebäude der Wasserschutzpolizei wird die enge Zusammenarbeit verschiedener Polizeieinheiten weiter gestärkt. Die Integration des Bezirksdienstbüros in die bestehende Infrastruktur bietet kurze Wege, gute Erreichbarkeit und eine bürgernahe Präsenz - ganz im Sinne eines zeitgemäßen und offenen Polizeidienstes.



Polizeihauptkommissar Matthias Tschöke bleibt auch am neuen Standort als vertrauter Ansprechpartner erhalten. Zuständig ist er - wie bisher - für die rechtsrheinischen Stadtteile Immendorf, Arenberg, Niederberg, Asterstein und Ehrenbreitstein. Auch in den neuen Räumlichkeiten wird er mit einem eigenen Büro präsent sein und für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.



Die Öffnungszeiten des neuen Büros sind:



Dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr.



Mittwochs von 15:00 bis 17:00 Uhr.



Während dieser Zeiten steht das entsprechende Schild vor der Eingangstür. PHK Tschöke ist dann unter der Rufnummer: 0261 97268107 erreichbar.



"Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Tschöke einen erfahrenen und geschätzten Kollegen weiterhin im Dienst für die Menschen vor Ort wissen.", sagt der Leiter der Polizeiinspektion Koblenz 1, Polizeioberrat Eduard Schaab. "Er ist seit vielen Jahren fest in den Stadtteilen verankert, kennt die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und steht für eine vertrauensvolle, lösungsorientierte Polizeiarbeit. Die neuen Räumlichkeiten bieten ihm und den Bürgern eine gute Basis für den persönlichen Kontakt und die erfolgreiche Fortsetzung dieser Arbeit."



Auch die Leitung der Wasserschutzpolizei, Erster Polizeihautkommissar Norman Müller, begrüßt die räumliche Nähe: "Wir freuen uns über die Verstärkung im Haus und auf die Zusammenarbeit unter einem Dach".



