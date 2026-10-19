Neuer Polizeibezirksbeamter für die Verbandsgemeinde Vallendar



Er tritt damit die Nachfolge von Werner Schlag an, der in Kürze von

Inspektionsleiter Jens Dommeck in den Ruhestand verabschiedet wird.



Der aus Sayn stammende Polizist hat seinen Werdegang 1986 bei der Polizei Rheinland-Pfalz begonnen.

Nach der Ausbildung und dem Dienst bei der Sonderwache des Bundeskanzlers Helmut Kohl in Ludwigshafen-Oggersheim war Manfred Hörter von 1991 bis 2019 als Sachbearbeiter im Schichtdienst der Dienststellen Linz, Neuwied und Bendorf tätig. Seit 2019 hat der erfahrene Polizist und Familienmensch mit viel Freude und Engagement im Jugendsachgebiet der Polizeiinspektionen Lahnstein und Bendorf gearbeitet.

Herr Hörter freut sich auf seine neue Aufgabe in der Verbandsgemeinde Vallendar. Besonders wichtig ist ihm die Bürgernähe. Daher wird er zukünftig häufig zu Fuß in den Ortschaften Vallendar, Urbar, Weitersburg und Niederwerth unterwegs sein und den Bürgern als sichtbarer Ansprechpartner oder zu seinen Sprechstunden in der Verbandsgemeindeverwaltung zur Verfügung stehen.



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