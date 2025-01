Neuer Bezirksdienstbeamter für die Stadt Bendorf

Gleichzeitig dankte er Jens Robetje, der diese Aufgabe sieben Jahre wahrgenommen hatte und in den Ruhestand verabschiedet wurde.



Lars Johannsen ist 43 Jahre alt und in Vallendar aufgewachsen. Er startete sein Studium im November 2001 bei der Fachhochschule der Polizei auf dem Hahn.



Nach zwei Jahren bei der Bereitschaftspolizei wechselte er für zwei Jahre in den Wechselschichtdienst zur Polizeiinspektion Straßenhaus. Anschließend verrichtete er 15 Jahre Wechselschichtdienst bei der Polizeiinspektion Bendorf.



Im Jahr 2019 wurde ihm die Stelle eines stellvertretenden Dienstgruppenleiters bei der Polizeiinspektion in Bendorf übertragen.



Der verheiratete Polizeihauptkommissar ist Vater einer Tochter und eines Sohnes. In seiner Freizeit trainiert er eine Fußballmannschaft des ortsansässigen Vereins SC Bendorf-Sayn.



Johannsen freut sich auf die neue Aufgabe. Sein Ziel ist es, für den Bürger da zu sein und immer ein offenes Ohr zu haben.



