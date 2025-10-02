Neuer Bezirksdienstbeamter für den Koblenzer Stadtteil Lützel





Die stellvertretende Inspektionsleiterin Jutta Pauli überreichte Kolja Hordych zur Amtseinführung das Ernennungsschreiben des Polizeipräsidiums Koblenz. Kolja Hordych übernimmt den Stadtteil von PHK Bernd Sabel, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.



Kolja Hordych ist 41 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Er startete sein Studium 2015 auf der Hessischen Polizeiakademie in Wiesbaden. Nach Abschluss des Studiums war Kolja Hordych ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei in Hessen stationiert, woraufhin er zur Polizei Rheinland-Pfalz wechselte und dort 6 Jahre im Wechselschichtdienst, u.a. 4 Jahre bei der Polizeiinspektion Koblenz 2, tätig war. Seit dem 01.05.2025 ist er nun als Bezirksdienstbeamter für den Stadtteil Lützel tätig.



Kolja Hordych freut sich auf die neue Aufgabe und einen bürgernahen Austausch. Sein Ziel ist es, die Sicherheit und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Koblenz-Lützel weiter zu stärken und immer ein offenes Ohr zu haben.



Sie erreichen Kolja Hordych dienstags und donnerstags von 10 - 13 Uhr im Bürgerbüro Koblenz-Lützel, Am Güterbahnhof 1, 56070 Koblenz.

Außerhalb dieser Geschäftszeiten ist Kolja Hordych von montags bis freitags auf der Polizeiinspektion Koblenz 2 in der Trier Straße anzutreffen.



