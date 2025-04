Neubesetzung im Bezirksdienst der PI Koblenz 1 für den Bereich Karthause und Altstadt

Gleichzeitig verabschiedet sich ein langjähriger Kollege in den wohlverdienten Ruhestand.



Nach über 43 Dienstjahren wurde Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Krite in den Ruhestand verabschiedet. Krite war als Bezirksdienstbeamter für die Koblenzer Stadtteile Karthause, Moselweiß und Lay zuständig. Die Polizei Koblenz bedankt sich herzlich für seinen engagierten und bürgernahen Einsatz im Dienst der Sicherheit vor Ort.



Polizeihauptkommissarin Isabell Egelhof ist nun die neue Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Karthause, Moselweiß und Lay und übernimmt auch das im letzten Jahr neu eingerichtete Bezirksdienstbüro auf der Karthause. Das Büro befindet sich im Bundesarchiv – Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz und wurde am 16.10.2024 im Rahmen der offiziellen Einweihung an die Polizeiinspektion Koblenz 1 übergeben.



Die Sprechstunden von Polizeihauptkommissarin Egelhof sind dienstags 10 – 12 Uhr und donnerstags 15 – 17 Uhr. Telefonisch ist sie unter der Telefonnummer 0261 – 103 54129 erreichbar.



Darüber hinaus übernimmt Polizeihauptkommissar Sven Hoffmann den Bezirksdienst für die Koblenzer Altstadt. Hoffmann wird zusammen mit Polizeihauptkommissar Stephan, welcher bereits seit längerem als Bezirksdienstbeamter für die Polizeiinspektion Koblenz 1 zur Verfügung steht, die Koblenzer Altstadt im Rahmen seiner Tätigkeiten begleiten.



Polizeihauptkommissar Hoffmann ist telefonisch unter der Telefonnummer 0261 – 103 54126 erreichbar.



Polizeioberrat Eduard Schaab, Leiter der Polizeiinspektion Koblenz 1, betont: „Unsere Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten leisten einen wichtigen Beitrag für das Sicherheitsgefühl in den Stadteilen. Sie sind das Gesicht der Polizei vor Ort – vertrauensvoll, ansprechbar und engagiert. Ich danke Polizeihauptkommissar Krite für seine langjährige Arbeit und wünsche Polizeihauptkommissarin Egelhof und Polizeihauptkommissar Hoffmann einen guten Start in ihren neuen Aufgabenbereichen.“



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell