Nastätten - Nachtragsmeldung zum Unglücksfall im Rahmen des Oktobermarktes

Die Traverse war über einen Zuweg von der Römerstraße zum Zentralplatz aufgestellt, daran war ein Banner angebracht.



Durch den Einsturz wurden ein 58-jähriger Besucher schwer- und ein 72-jähriger Besucher schwerstverletzt. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Beide verletzten Besucher kommen aus der Verbandsgemeinde Nastätten.



Entgegen erster Gerüchte in den sozialen Medien wurden nach den der Polizei vorliegenden Informationen keine weiteren Personen verletzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfalls aufgenommen, u.a. wurde die Metalltraverse zur Beweissicherung sichergestellt. Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit keine weiteren Angaben zum Hergang machen können.



Seitens des Veranstalters wurde unmittelbar nach dem Vorfall ein Krisenstab eingerichtet. Der Oktobermarkt wurde für den Freitagabend beendet und wird am Samstag fortgesetzt. Augenzeugen und unter dem Eindruck des Geschehens stehende Veranstaltungsbesucher wurden von der Notfallseelsorge betreut.



Positiv ist zu erwähnen, dass die Veranstaltungsbesucher, die größtenteils in Erwartung der für den Abend angekündigten Drohnenshow vor Ort waren, mit großem Verständnis auf die Beendigung reagierten.



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