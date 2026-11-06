Nastätten - Nachtragsmeldung zum Unglücksfall am 23.10.2026 im Rahmen des Oktobermarktes

Bezug: Bisherige Berichterstattung des Polizeipräsidiums Koblenz Mit Bezug auf die bisherige Berichterstattung zum Unfallgeschehen im Rahmen des Oktobermarktes in Nastätten am 23.10.2026 müssen wir leider mitteilen, dass der 72-jährige Schwerstverletzte mittlerweile verstorben ist.

Die zweite verletzte Person konnte das Krankenhaus nach den uns vorliegende Informationen inzwischen verlassen.



Die Kriminalinspektion Montabaur führt nach wie vor die Ermittlungen zu diesem Unfall. Zum Stand der Ermittlungen können wir auch auf Nachfrage keine weiteren Angaben machen.



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