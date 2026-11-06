Die zweite verletzte Person konnte das Krankenhaus nach den uns vorliegende Informationen inzwischen verlassen.
Die Kriminalinspektion Montabaur führt nach wie vor die Ermittlungen zu diesem Unfall. Zum Stand der Ermittlungen können wir auch auf Nachfrage keine weiteren Angaben machen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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Nastätten - Nachtragsmeldung zum Unglücksfall am 23.10.2026 im Rahmen des Oktobermarktes
Die zweite verletzte Person konnte das Krankenhaus nach den uns vorliegende Informationen inzwischen verlassen.