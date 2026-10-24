Koblenz
Nastätten - 2. Nachtragsmeldung zum Unglücksfall im Rahmen des Oktobermarktes

Symbolbild

dpa

Bezug: Unsere Berichterstattung vom 23.10.2026 Aufgrund der Vielzahl von Anfragen teilen wir mit, dass sich der Gesundheitszustand der beiden verletzten Personen nach den uns vorliegenden Informationen nicht verändert hat.

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Über einen neuen Erkenntnisstand zum Gesamtgeschehen berichten wir unaufgefordert nach, insofern bitten wir von weiteren Anfragen abzusehen.

Die Verbandsgemeinde und die Stadt Nastätten bieten in Zusammenarbeit mit der Notfallseelsorge Rhein-Lahn-Westerwald Gesprächsangebote für Bürgerinnen und Bürger an, die unter dem Eindruck der Geschehnisse stehen.

Das Angebot steht am Samstag von 11-13 Uhr im Sitzungsraum der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten, Bahnhofstraße 1, zur Verfügung. Zudem steht die evangelische Kirche von 12-14 Uhr sowie von 18-20 Uhr als Ort des Rückzugs oder für Gespräche mit Seelsorgenden zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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