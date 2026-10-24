Nastätten - 2. Nachtragsmeldung zum Unglücksfall im Rahmen des Oktobermarktes

Bezug: Unsere Berichterstattung vom 23.10.2026 Aufgrund der Vielzahl von Anfragen teilen wir mit, dass sich der Gesundheitszustand der beiden verletzten Personen nach den uns vorliegenden Informationen nicht verändert hat.

Über einen neuen Erkenntnisstand zum Gesamtgeschehen berichten wir unaufgefordert nach, insofern bitten wir von weiteren Anfragen abzusehen.



Die Verbandsgemeinde und die Stadt Nastätten bieten in Zusammenarbeit mit der Notfallseelsorge Rhein-Lahn-Westerwald Gesprächsangebote für Bürgerinnen und Bürger an, die unter dem Eindruck der Geschehnisse stehen.



Das Angebot steht am Samstag von 11-13 Uhr im Sitzungsraum der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten, Bahnhofstraße 1, zur Verfügung. Zudem steht die evangelische Kirche von 12-14 Uhr sowie von 18-20 Uhr als Ort des Rückzugs oder für Gespräche mit Seelsorgenden zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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