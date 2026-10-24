Nastätten - 2. Nachtragsmeldung zum Unglücksfall im Rahmen des Oktobermarktes

Über einen neuen Erkenntnisstand zum Gesamtgeschehen berichten wir unaufgefordert nach, insofern bitten wir von weiteren Anfragen abzusehen.
Die Verbandsgemeinde und die Stadt Nastätten bieten in Zusammenarbeit mit der Notfallseelsorge Rhein-Lahn-Westerwald Gesprächsangebote für Bürgerinnen und Bürger an, die unter dem Eindruck der Geschehnisse stehen.
Das Angebot steht am Samstag von 11-13 Uhr im Sitzungsraum der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten, Bahnhofstraße 1, zur Verfügung. Zudem steht die evangelische Kirche von 12-14 Uhr sowie von 18-20 Uhr als Ort des Rückzugs oder für Gespräche mit Seelsorgenden zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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