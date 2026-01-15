Nähere Details zum Unfallgeschehen können derzeit aufgrund der noch andauernden Ermittlungen nicht veröffentlicht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Montabaur geführt.
Nassau - Nachtragsmeldung zum tödlichen Arbeitsunfall in Nassau