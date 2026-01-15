Koblenz Nassau - Nachtragsmeldung zum tödlichen Arbeitsunfall in Nassau Polizeipräsidium Koblenz (ots) 15.01.2026, 14:13 Uhr

i Symbolbild Carsten Rehder/dpa

Bezug: Unsere Meldung von heute, 12.12 Uhr In Ergänzung zur Meldung von 12.12 Uhr teilen wir mit, dass die Sachverhaltsaufnahme am Unglücksort beendet ist und der Einkaufsmarkt wieder geöffnet hat.





Nähere Details zum Unfallgeschehen können derzeit aufgrund der noch andauernden Ermittlungen nicht veröffentlicht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Montabaur geführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell







Artikel teilen

Artikel teilen