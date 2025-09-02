Nachwuchs gesucht: Polizeiinspektion Simmern lädt zum Berufsinfoabend ein

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreicher Einblick in den Polizeiberuf:
– Rundgang durch die Polizeiinspektion
– Vorstellung der polizeilichen Einsatzausrüstung
– Einblicke in die Aufgaben der Schutz- und Kriminalpolizei
– Infos zur Bewerbung und zu den Einstellungsvoraussetzungen
– Offene Fragerunde mit den Hunsrück-Cops
Wichtig: Der Infoabend richtet sich ausdrücklich an Schülerinnen, Schüler, Studierende und junge Erwachsene, die sich eine berufliche Zukunft bei der Polizei vorstellen können.
Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an: pisimmern@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
