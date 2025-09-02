Simmern
Nachwuchs gesucht: Polizeiinspektion Simmern lädt zum Berufsinfoabend ein
Am Dienstag, 24. September 2024, von 17 bis 19 Uhr, öffnet die Dienststelle der Polizei in Simmern in der Bingener Straße 14 ihre Türen für junge Menschen, die sich für ein Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz interessieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreicher Einblick in den Polizeiberuf:

– Rundgang durch die Polizeiinspektion
– Vorstellung der polizeilichen Einsatzausrüstung
– Einblicke in die Aufgaben der Schutz- und Kriminalpolizei
– Infos zur Bewerbung und zu den Einstellungsvoraussetzungen
– Offene Fragerunde mit den Hunsrück-Cops

Wichtig: Der Infoabend richtet sich ausdrücklich an Schülerinnen, Schüler, Studierende und junge Erwachsene, die sich eine berufliche Zukunft bei der Polizei vorstellen können.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an: pisimmern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

