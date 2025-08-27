Nachtragsmeldung zur Pressesofortmeldung der PI Simmern vom 26.08.25 um 23:31, Wohnhausbrand in Simmern/Hunsrück



Zum Brandzeitpunkt waren 4 Personen im Objekt, alle konnten das Gebäude verlassen. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Gegen 23:50 Uhr wurde ein weiterer Brandort in Simmern gemeldet.

Am ehemaligen Lockschuppen in Simmern brannten 2 leerstehende, nebeneinander liegende Gebäude.

Hier wurde niemand verletzt, der Brand wurde mittlerweile ebenfalls gelöscht.

Auch hier dauern die Ermittlungen zur Brandursache durch die KD Koblenz an.



