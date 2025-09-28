Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung der PI Simmern vom 27.9.25 um 07:05 Uhr – Brand eines Landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes

Die freiwilligen Feuerwehren waren mit einer großen Anzahl von Kräften bei den Löscharbeiten stundenlang beschäftigt.

Der Brand des Gebäudekomplexes konnte komplett gelöscht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das betroffene Einfamilienhaus ist stark beschädigt und derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Scheune brannte gänzlich nieder. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.



