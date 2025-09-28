Der Brand des Gebäudekomplexes konnte komplett gelöscht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das betroffene Einfamilienhaus ist stark beschädigt und derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Scheune brannte gänzlich nieder. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern/Hunsrück
Telefon: 06761/9210
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung der PI Simmern vom 27.9.25 um 07:05 Uhr – Brand eines Landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes
Der Brand des Gebäudekomplexes konnte komplett gelöscht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das betroffene Einfamilienhaus ist stark beschädigt und derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Scheune brannte gänzlich nieder. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.