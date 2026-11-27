Seit dem 26.11.2026, 16:15 Uhr wird die 75-jährige Heidi W. aus Neuwied vermisst. Die Vermisste könnte mit dem Schienenersatzverkehr vom Neuwieder Bahnhof nach Koblenz gefahren sein.

Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.



Personenbeschreibung & Foto der Vermissten hier: https://s.rlp.de/CgEq2xW



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 8780 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell