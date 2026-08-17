Koblenz
Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bassenheim
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Bassenheim- Am 17.08.2026 wurde um 16:37 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses und zweier Passanten gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei an der Bushaltestelle wartende Fahrgäste zwischen den einfahrenden Bus und eine etwa kniehohe Steinmauer der Bushaltestelle. Hierbei wurden die 39 und 38 jährigen Geschädigten an den unteren Extremitäten verletzt und in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
PHK Waldenburger

Telefon: 02632 921 0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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