Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bassenheim

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei an der Bushaltestelle wartende Fahrgäste zwischen den einfahrenden Bus und eine etwa kniehohe Steinmauer der Bushaltestelle. Hierbei wurden die 39 und 38 jährigen Geschädigten an den unteren Extremitäten verletzt und in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.



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