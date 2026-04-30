Unter den im Bus befindlichen Personen wurden 7 Personen leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um zwei Erwachsene und fünf Kinder, wovon drei wiederum in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. Die Straße ist weiterhin aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt.
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Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B327
Unter den im Bus befindlichen Personen wurden 7 Personen leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um zwei Erwachsene und fünf Kinder, wovon drei wiederum in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. Die Straße ist weiterhin aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt.