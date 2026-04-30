Koblenz
Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B327
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B327 zwischen Gödenroth und Kastellaun wird nachberichtet, dass es sich bei der tödlich verunglückten Person um die 24-jährige Fahrerin des PKW handelte, welcher mit einem im Gegenverkehr befindlichen Linienbus frontal kollidierte.

Unter den im Bus befindlichen Personen wurden 7 Personen leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um zwei Erwachsene und fünf Kinder, wovon drei wiederum in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. Die Straße ist weiterhin aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz, Pressestelle

Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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