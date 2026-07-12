Lahnstein
Nachtragsmeldung zum Brand in Mehrfamilienhaus in Lahnstein
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Zahl der Verletzten ist nach Abschluss der Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei auf nunmehr acht Personen angewachsen.

Die Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten teilweise in umliegenden Krankenhäusern medizinisch behandelt werden. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf ca. 100.000,-EUR. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Durch den Bürgermeister der Stadt Lahnstein konnte eine Unterbringung der Bewohner in einem Hotel organisiert werden. Der Brand ging aus einer Wohnung im Erdgeschoss aus; konkrete Angaben zur Brandursache sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei in Koblenz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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