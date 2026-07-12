Nachtragsmeldung zum Brand in Mehrfamilienhaus in Lahnstein

Die Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten teilweise in umliegenden Krankenhäusern medizinisch behandelt werden. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf ca. 100.000,-EUR. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Durch den Bürgermeister der Stadt Lahnstein konnte eine Unterbringung der Bewohner in einem Hotel organisiert werden. Der Brand ging aus einer Wohnung im Erdgeschoss aus; konkrete Angaben zur Brandursache sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei in Koblenz.



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