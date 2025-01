Nachtragsmeldung zu Wohnhausbrand in Koblenz-Metternich

Am frühen Morgen des 11. Januar 2025 gingen bei der Polizei und der Rettungsleitstelle gegen 00.49 Uhr mehrere Meldungen über einen Brand eines Wohnhauses in der Neugasse in Koblenz-Metternich ein.

Vor Ort wurde festgestellt, dass der Brand nicht im Haus, sondern unmittelbar neben dem Haus unter einem Vordach ausgebrochen war und den Eingangsbereich in Mitleidenschaft zog.

Durch die Feuerwehr konnten die vier anwesenden Hausbewohner in Sicherheit und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das gesamte Objekt wurde schwer verraucht und durch die Hitze zerbarsten einige Fenster.

Auch im Dachbereich eines unmittelbar angrenzenden Gebäudes der Trierer Straße entstanden Glutnester im Dachgebälk, so dass die Feuerwehr einen Teil des Daches öffnen musste, um diese abzulöschen. In diesem Objekt entstand kein Schaden, lediglich eine unbewohnte Wohnung wurde leicht verraucht.

Ein 27jähriger, männlicher Bewohner des Anwesens Neugasse wurde durch Einatmen des Rauches leicht verletzt. Er wurde im Krankenhaus untersucht und konnte dieses noch in der Nacht wieder verlassen.

Die Schadenshöhe dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



