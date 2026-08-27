Rheinböllen
Nachtragsmeldung zu: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 61, FR Süden, AS Rheinböllen
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 27.08.2026 gegen 19:15 Uhr kam es auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Süden, kurz vor der Anschlussstelle Rheinböllen zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug.

Lesezeit 1 Minute


Der 22-jährige Fahrer des Pkw fuhr dem vor ihm fahrenden Sattelzug aus bislang ungeklärten Gründen von hinten auf.
Durch den Aufprall wurde der Pkw nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der 22-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Auflieger des Sattelzuges wurde durch den Aufprall ebenfalls beschädigt.

Bei dem Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei sowie die Autobahnmeisterei Emmelshausen vor Ort. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Richtungsfahrbahn Süden ca. 1 1/2 Stunden gesperrt, bis der Verkehr rechtsseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
Steinbrecher, PHK

Telefon: 02652 97950


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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