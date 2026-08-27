Nachtragsmeldung zu: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 61, FR Süden, AS Rheinböllen



Der 22-jährige Fahrer des Pkw fuhr dem vor ihm fahrenden Sattelzug aus bislang ungeklärten Gründen von hinten auf.

Durch den Aufprall wurde der Pkw nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der 22-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Auflieger des Sattelzuges wurde durch den Aufprall ebenfalls beschädigt.



Bei dem Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei sowie die Autobahnmeisterei Emmelshausen vor Ort. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Richtungsfahrbahn Süden ca. 1 1/2 Stunden gesperrt, bis der Verkehr rechtsseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.



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